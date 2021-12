Revista do Ano 2021 - Política

O Annus horribilis II: O chumbo do Orçamento do Estado e a dissolução do Parlamento; O caso Eduardo Cabrita; As Autárquicas; as eleições internas no PSD; A pandemia e a vacinação; Os casos e as personalidades que marcaram o ano de 2021, na conversa de Natália Carvalho com Maria Flor Pedroso, Helena Garrido e Raul Vaz.