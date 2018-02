Ribeiro e Castro considera perturbadora a eleição de Fernando Negrão

"Há pouco respeito pelo voto dos militantes e creio que esta turbulência não significa sequer a linha do politica do opositor de Rui Rio", disse o político à jornalista Maria Flor Pedroso.



Vai mais longe ao considerar que se trata "de uma guerrilha insensata... se alguém queria enfrentar o drº Fernando Negrão dá a cara. Agora assim, é uma coisa que faz muito mal, em primeiro lugar ao PSD, mas também à democracia... é aquilo que as pessoas dizem na rua é uma garotada".



Visivelmente incomodado, Ribeiro e Castro entende que "este sinal (que o PSD está a dar) não quadra com as responsabilidades que o eleitorado de centro-direita pede ao PSD e ao CDS nesta altura".



O antigo líder do CDS entre 2005/07 responsabiliza a fragilidade da oposição de centro-direita ao Governo com o facto de não ter percebido que para governar tem de ter maioria, "nós (PSD e CDS) sabiamos há 40 anos que era preciso ter uma maioria para poder governar". Concluindo que "se continuarmos a ganhar eleições assim, continuaremos a perdê-las eternamente".



