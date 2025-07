Foto: Joana Almeida - RTP

O presidente da Câmara de Loures afirma que existe uma uma "teia criminosa" de "comercialização" de barracas no Bairro do Talude. E apresentou queixa no Ministério Público. A Associação Vida Justa, que acompanhou as demolições, afirma que Ricardo Leão quer olhar para todos os problemas menos para o realojamento.