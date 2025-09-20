Ricardo Leão apresenta recandidatura a Loures e garante total apoio do PS

Ricardo Leão, que se recandidata a um segundo mandato na presidência da Câmara de Loures, no distrito de Lisboa, falava na sexta-feira à noite, durante um jantar comício que encheu o pavilhão Paz e Amizade e contou com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro e de vários autarcas socialistas.

"Há um ano e meio, sempre que me entrevistavam, perguntavam-me: `Você sente o apoio do PS na sua candidatura?` Está aqui a prova. Está aqui o PS. Está aqui o PS unido à volta da candidatura à Câmara Municipal de Loures. Está aqui a resposta", afirmou.

O anúncio da recandidatura de Ricardo Leão, no início de 2025, tinha coincidido com a polémica em que esteve envolvido ao defender o despejo, "sem dó nem piedade", de inquilinos de habitações municipais que participaram nos distúrbios ocorridos na Área Metropolitana de Lisboa, em outubro de 2024.

O episódio, um dos mais marcantes do mandato, levou a que vários militantes do PS, incluindo o ex-primeiro-ministro António Costa, criticassem o seu posicionamento político.

Num discurso de quase uma hora, sob o lema "sim, continuar, a fazer", o autarca destacou os investimentos realizados durante o mandato e teceu críticas à gestão anterior de oito anos da CDU (2013-2021).

"Quando há quatro anos, o Partido Socialista venceu a Câmara Municipal de Loures, encontrámos um concelho inerte, acomodado e parado no tempo", apontou.

Sobre o futuro, o autarca destacou investimentos na segurança, com a instalação de 230 câmaras de videovigilância, e na mobilidade, com a chegada do metropolitano (Linha Violeta) à cidade de Loures.

Para o final de discurso, Ricardo Leão deixou uma pequena referência à área da habitação e à polémica com as demolições de habitações precárias que têm ocorrido no concelho, com especial incidência no bairro do Talude Militar.

"Estamos a encontrar soluções, já as temos para combater e erradicar as barracas do nosso concelho, mas com regras. Um concelho sem regras é um concelho sem futuro", sublinhou.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures nas eleições autárquicas de 12 de outubro Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.