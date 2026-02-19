Ricardo Oliveira recandidata-se à presidência da Distrital do PSD de Santarém

Numa nota enviada à Lusa, o atual presidente da distrital, que é também deputado, apresenta como vice-presidentes a deputada Inês Barroso e o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque. Rui Rufino, da Chamusca, é candidato a secretário e João Lopes Candoso, de Rio Maior, assume a função de tesoureiro.

Entre as prioridades definidas pela candidatura estão o reforço da coesão interna, a proximidade às estruturas concelhias, a formação de novos autarcas, e o início da preparação das autárquicas de 2029.

Com o lema "Distrito de Santarém. No Bom Caminho", o projeto defende uma liderança "participada, aberta e mobilizadora", referindo ainda quer acompanhar de perto projetos considerados estruturantes para a região, como a conclusão da A13 entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim, e o desenvolvimento do futuro Aeroporto Luís de Camões.

O reforço das acessibilidades, a resposta do SNS, a valorização do mundo rural e a defesa dos serviços públicos fazem igualmente parte das metas definidas.

"Queremos um PSD ainda mais forte, mais influente e mais útil às populações. A nossa ambição é simples: transformar crescimento político em melhores oportunidades e mais qualidade de vida para quem vive e trabalha no distrito de Santarém", lê-se no comunicado.

O responsável afirma que a recandidatura surge num momento em que o partido reforçou a presença autárquica e parlamentar no distrito, destacando a vitória da AD nas últimas eleições legislativas e a conquista das câmaras de Tomar e Benavente.

A candidatura refere ainda a eleição de dirigentes do PSD para órgãos intermunicipais, nomeadamente o Conselho da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e a Mesa da Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, como exemplo da "influência política reforçada" do partido no território.

A lista para a Comissão Política Distrital integra como vogais Lurdes Ferromau (Tomar), Tiago Ferreira (Torres Novas), João Morgado (Abrantes), Teresa Nogueira (Cartaxo), Joana Ramos (Sardoal), Hugo Azevedo (Ferreira do Zêzere), Vasco Marques (Mação) e Isabel Carloto (Entroncamento).

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, é o candidato à presidência da Mesa da Assembleia Distrital, acompanhado por Isaura Morais como vice-presidente e pelos secretários Diogo Gomes (Santarém) e Ana Vieira (Ourém).

A Comissão Distrital de Auditoria Financeira será novamente presidida por João Lopes, de Almeirim, com Francisco Mineiro (Torres Novas) e Carla Neto (Santarém) como vogais.

Francisco Gaspar, de Coruche, é reconduzido como coordenador autárquico distrital, enquanto Vânia Neto, militante de Santarém, volta a assumir o papel de mandatária.

As eleições internas do PSD realizam-se em 28 de fevereiro e envolvem todas as estruturas concelhias e distritais do partido.