Partilhar o artigo Rio confirmado`número dois` do PSD no Porto e Catarina Rocha Ferreira `número três` Imprimir o artigo Rio confirmado`número dois` do PSD no Porto e Catarina Rocha Ferreira `número três` Enviar por email o artigo Rio confirmado`número dois` do PSD no Porto e Catarina Rocha Ferreira `número três` Aumentar a fonte do artigo Rio confirmado`número dois` do PSD no Porto e Catarina Rocha Ferreira `número três` Diminuir a fonte do artigo Rio confirmado`número dois` do PSD no Porto e Catarina Rocha Ferreira `número três` Ouvir o artigo Rio confirmado`número dois` do PSD no Porto e Catarina Rocha Ferreira `número três`

Tópicos:

CDS PP, Catarina Rocha, Guiães, Observador,