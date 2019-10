Rio e Costa entraram em confronto no primeiro debate do Governo

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Foi o primeiro duelo no Parlamento. Rui Rio e António Costa entraram em confronto no primeiro dia do debate sobre o programa do Governo. O líder do PSD acusou o primeiro-ministro de ter o maior e mais caro Governo da história de Portugal. António Costa comparou o presidente do PSD a um comentador televisivo e aconselhou-o a preocupar-se com o seu partido.