Rio explica em vídeo porque não participa no debate das rádios

As rádios Antena 1, Renascença e TSF juntam esta manhã os candidatos dos partidos que elegeram deputados uma última vez antes das legislativas de 30 de janeiro. Rui Rio e André Ventura decidiram não participar. Queriam entrar no debate à distância. O líder do PSD publicou mesmo um vídeo ontem no canal oficial do partido a justificar a ausência.