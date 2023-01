Rio fala de conivência do Governo para perdoar IMI de barragens à EDP

Rui Rio foi a Miranda do Douro acusar o Estado de ser conivente com o perdão fiscal da EDP no processo de venda de seis barragens à Engie. O antigo líder do PSD diz que existe um favorecimento claro à empresa. Críticas semelhantes foram ouvidas também a Catarina Martins.