Rio não veta "à partida" Centeno para governador do Banco de Portugal

Em entrevista à RTP, Rui Rio diz que mais importante do que o nome do Governador, é saber qual a equipa que vai integrar. O presidente do PSD afirmou que não veta "à partida" o nome de Mário Centeno caso o ministro das Finanças seja apontado para governador do Banco de Portugal, mas defendeu que a próxima administração "não pode ser monolítica".