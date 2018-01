Rio pede explicações a Santana sobre o envolvimento na crise bancária

Rui Rio lamentou ter-se sabido que, "em plena crise bancária, o então provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Santana Lopes) escreveu ao Governo disponibilizando-se para pôr dinheiro da Santa Casa da Misericórdia nos bancos para ajudar a limpar as imparidades".



Rui Rio disse ser "muito crítico da forma como a banca foi gerida em Portugal durante anos e anos, com erros graves, os maiores dos quais no grupo Espírito Santo".



"E se eu sou crítico à forma como tivemos de usar dinheiro público dos nossos impostos para tapar erros cometidos na banca, menos posso aceitar que aquela parte do dinheiro público que é destinada ao combate à pobreza, a fazer misericórdia, esteja disponível para ir meter no sistema bancário", acrescentou.



Num encontro com militantes em Vila Nova de Gaia o candidato pediu ainda, como conta a jornalista Cláudia Costa moderação nos últimos dias da campanha.