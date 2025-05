RIR na feira da Brandoa defende redução de impostos sobre combustíveis

"A maioria das pessoas não tem um rendimento que consiga comprar um carro movido a electricidade e fora dos grandes centros urbanos as pessoas precisam do carro para se deslocarem para os trabalhos, para pôr os filhos na escola, e isto é um grande rombo no orçamento", afirmou Márcia Henriques.

Em declarações durante uma ação de campanha na feira da Brandoa, Amadora, a líder do RIR, considerou que este até pode ser um problema invisível aos olhos do Governo, mas que, "para o cidadão comum, é um grande peso na carteira".

"Chamo a atenção do Governo e dos políticos para reduzirem os impostos sobre os combustíveis porque vão aliviar muito o bolso dos portugueses", disse, frisando que, na semana passada enquanto estava em campanha no Algarve, foi a Ayamonte (Espanha) e constatou que pagou menos para atestar o carro.

"São 22 cêntimos a mais em Portugal", constatou Márcia Henriques.

A líder do RIR defendeu um "choque fiscal em Portugal", considerando que as pequenas e médias empresas, "que são o grande sector empregador em Portugal, são sobrecarregadas por impostos, impostos, impostos, impostos".

"Esse é o grande problema em Portugal: nós não somos competitivos também à custa dos impostos que pagamos e suportamos uma grande máquina do Estado que não nos dá eficácia, nem eficiência", acrescentou.

Quanto às hipóteses de eleição de pelo menos um deputado, seja do Porto, ou de Lisboa, Márcia Henriques considerou que "não é uma tarefa fácil, mas não é impossível".