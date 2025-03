Risco de crime ambiental. Grupo com sede em paraíso fiscal lidera projeto em Montemor-o-Novo

Uma empresa internacional com sede em Gibraltar e outra nacional com apenas 500 euros de capital social querem fazer prospeção de ouro numa área de quase 500 quilómetros quadrados na zona de Montemor-o-Novo, no Alentejo.

Quase metade do projeto está previsto para áreas protegidas e de grande valor arqueológico.



As empresas propõem retirar 500 toneladas de ouro sendo que cada tonelada de terra contém menos de dois gramas do mineral precioso.



As entidades do Estado responsáveis pela viabilização ou não desta obra preferiram o silêncio a responder ao Prova dos Factos.