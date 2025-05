Rocha diz que com "as políticas reformistas e as pessoas certas, desta vez é liberal"

Rui Rocha não nega a possibilidade de uma coligação com a AD mas diz que o objetivo da Iniciativa Liberal é "a maior votação de sempre em eleições legislativas e mudar o rumo do país".

"Nunca falhámos aos portugueses, onde outros falharam e quando outros falharam a Iniciativa Liberal disse presente e esteve à altura das suas responsabilidades", sublinhou o presidente da IL, dizendo que "saberemos interpretar em cada momento a vontade e os interesses dos portugueses".



Apelando ao voto, apontou que, "por termos as políticas reformistas e as pessoas certas, desta vez é liberal".



Sem valorizar em demasia as sondagens, Rocha acredita que apontam para uma votação mais forte do que a de 2024: "queremos eleger em Leiria, em Coimbra, em Faro e nos distritos onde já elegemos, Braga, Setúbal, Lisboa, Aveiro e Porto".