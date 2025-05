Rocha foi à feira de Viseu oferecer cenouras à esquerda para ganhar vitaminas

Acompanhado pelo cabeça de lista do partido neste círculo eleitoral, João Antas de Barros, Rui Rocha chegou por volta das 11:45 à tradicional feira semanal de Viseu, distrito onde o partido, nas últimas legislativas, ficou em quarto lugar, atrás do ADN, com 2,81% dos votos.

Apesar desta presença reduzida no distrito, Rui Rocha recebeu alguns elogios ao longo do trajeto, em particular pelo seu discurso "esclarecedor" e sem entrar em ofensas, e, logo no início, cruzou-se com um comerciante chamado António Costa, que lhe pediu que se junte ao PSD e "elimine a esquerda"

"O povo ficou com um pó, acreditem mesmo. Não se deita abaixo [o Governo]. Quem votou, votou para quatro anos, uma legislatura de quatro anos. Foi lamentável o que aconteceu e a maior parte do povo está com o Montenegro e vai ganhar as eleições. Vocês façam coligação de Governo e façam uma maioria. Limpem a esquerda", pediu.

Sem querer comprometer-se com eventuais coligações pós-eleitorais, Rui Rocha aproveitou, contudo, para voltar a deixar críticas à esquerda durante a sua visita à feira, a quem disse querer oferecer "alguma coisa que lhe tirasse o medo do discurso".

"Alguma coisa que passasse a desafiar a esquerda para apresentar soluções concretas, mas não aquelas que têm apresentado, que são soluções derrotadas. Portanto, [quero oferecer] vitamina para a esquerda, que é o que tem faltado. Talvez cenouras", ironizou.

Apesar do conselho, o único produto que Rui Rocha levou da feira foi um queijo, de uma comerciante que anda de feira em feira há 30 anos e que considerou que o negócio está particularmente mau atualmente, uma queixa que o líder da IL ouviu de praticamente todos os feirantes com quem se cruzou.

"Temos de pôr mais dinheiro no bolso das pessoas", foi repetindo Rui Rocha.

Entre enchidos, legumes e roupa, o líder da IL foi ouvindo várias queixas sobre o estado do país, como a de Rosa, que vive em Gouveia, mas veio hoje até Viseu para vir ao dentista e se queixou da falta de infraestruturas de saúde no local onde vive.

"Nós em Gouveia, se quer que lhe diga, não temos nada. É que nem um hospital, sequer. Está muito em baixo, quem viu e quem vê", lamentou Rosa, com Rui Rocha a considerar que esse é "um ponto muito importante".

"Na saúde, é muito importante poder escolher e nós decidirmos quem são os médicos, quem são os serviços que queremos que nos tratem", referiu.

Aos jornalistas, o líder da IL disse que o seu partido está a par das "necessidades do interior", frisando que quer maior crescimento económico para fixar os jovens, garantir maior acesso à saúde no distrito e desenvolver a ferrovia para que chegue a Viseu, "a maior cidade europeia sem comboio".

"Sabemos que vamos eleger mais cedo ou mais tarde em Viseu. É um caminho que temos de fazer, é um caminho de afirmação do partido em todo o país. Sabemos que temos esse objetivo, mas é mais fácil, sabemos também, eleger noutros pontos do país", disse.

Apesar deste otimismo, houve quem tenha vaticinado um futuro pouco sorridente para Rui Rocha na feira de Viseu, como uma senhora a queixar-se por o líder da IL por não ter parado na sua banca.

"Onde está o capataz? Está a ver, na altura de campanha, o que ele nos liga? Ele tem de nos ligar mais. Então, mas o que é isto? Eu sou uma pessoa que até me interesso por estas coisas e só agora fiquei a saber. Ele que use outra estratégia, porque com esta estratégia ele não chega a lado nenhum", disse.