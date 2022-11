Rodrigo Gonçalves. Montenegro "agirá em conformidade" face a acusações contra vogal da Comissão Política

Confrontado pelos jornalistas com as acusações de corrupção e buscas de que está a ser alvo Rodrigo Gonçalves, vogal da Comissão Política do PSD, uma escolha sua, Luís Montenegro admitiu "desconhecimento total" deste caso, deixando a promessa de que o partido agirá em conformidade face ao que for apurado.