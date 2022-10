Rodrigo Saraiva não é candidato a líder da IL e remete para mais tarde eventual apoio

"É inequívoco que não sou candidato. Estou e mantenho-me focado no trabalho parlamentar, continuando a garantir que o grupo parlamentar e gabinete estão sólidos na missão de ter um Portugal Mais Liberal", referiu Rodrigo Saraiva numa nota enviada à agência Lusa.

O deputado liberal adiantou que, "pela natureza da função de líder parlamentar", reserva a sua posição sobre o eventual apoio a um dos candidatos "para mais tarde".

"O palco agora é dos candidatos, das suas ideias e das equipas que agregarem, tudo detalhes relevantes para os membros tomarem as suas decisões", defendeu.

No domingo foi anunciado que as eleições para a comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL) vão ser antecipadas e que o presidente João Cotrim Figueiredo não será novamente candidato ao cargo.

Até ao momento, foi da bancada parlamentar dos liberais que saíram os dois candidatos, Rui Rocha e Carla Castro.

Em termos de apoios entre o grupo parlamentar, que desde as eleições deste ano é composto por oito deputados, Rui Rocha conta com o de João Cotrim Figueiredo, Bernardo Blanco, Patrícia Gilvaz e Joana Cordeiro.

Carlos Guimarães Pinto, deputado e antigo presidente da IL, anunciou nas redes sociais logo no domingo que manterá "a posição de afastamento da vida interna do partido" que assumiu desde que deixou a presidência e que por isso não iria integrar, subscrever ou apoiar qualquer lista apresentada aos órgãos do partido.

O primeiro presidente dos liberais, Miguel Ferreira da Silva, anunciou hoje o apoio à deputada Carla Castro para presidente do partido, tendo o antigo candidato presidencial apoiado pelos liberais, Tiago Mayan Gonçalves, manifestado preferência pessoal por Carla Castro, remetendo uma posição definitiva para depois de se conhecerem as equipas e os programas.