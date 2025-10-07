Rua Morais Soares, palco da campanha em Lisboa 

Alexandra Leitão desceu a rua acompanhada pela antiga ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e por dezenas de apoiantes.

Depois de um comício na noite anterior, marcado por críticas à CDU, a candidata da coligação “Viver Lisboa” defendeu que João Ferreira não foi atacado: “Ninguém fez de João Ferreira um alvo. Aquilo que eu tenho criticado e sobre o qual tenho falado, apenas sobre Lisboa, tem a ver com o estado em que a cidade se encontra”, afirmou, garantindo que o objetivo destas eleições é mudar o estado da capital.





Se vencer as eleições e não alcançar maioria absoluta, Alexandra Leitão admite que será “preciso fazer acordos, negociar, conversar, dialogar” e não descarta uma conversa com a CDU.





Pouco depois, foi a vez de Carlos Moedas subir a Rua Morais Soares, acompanhado por Sebastião Bugalho e Paulo Portas. Ao som de muita música, cumprimentou vários comerciantes e distribuiu canetas e panfletos.

O candidato da coligação PSD/CDS/IL voltou a tecer críticas à coligação liderada por Alexandra Leitão e descartou qualquer entendimento com o Chega após as eleições em caso de vitória: "Eu sou o moderado, não faço qualquer negociação com os extremos".





Numa altura em que Pedro Passos Coelho já marcou presença nas campanhas do PSD em Sintra e na Amadora, Carlos Moedas garantiu que conta com o apoio do ex-primeiro-ministro e amigo: