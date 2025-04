Rubina Leal (PSD) tornou-se hoje a primeira mulher a assumir a presidência do parlamento da Madeira

Indicada pelo PSD, Rubina Leal foi eleita com 39 votos a favor e oito brancos, num universo de 47 deputados que compõe o hemiciclo madeirense, em eleição com voto secreto depositado em urna, no decurso da primeira reunião plenária da XV Legislatura, que decorre das eleições regionais antecipadas de 23 de março.

O PSD venceu o sufrágio com a eleição de 23 deputados, falhando por um a maioria absoluta, e assinou um acordo de incidência parlamentar e governativa com o CDS-PP, que obteve um assento na Assembleia Legislativa.

O acordo assegura a maioria absoluta no parlamento da região, onde estão representados também o JPP, com 11 deputados, passando a ocupar o lugar de líder da oposição, o PS com oito, o Chega com três e a IL com um.

"A composição parlamentar resultante do passado dia 23 de março permite-nos ter um quadro de estabilidade e segurança para encararmos uma nova legislatura", disse Rubina Leal, sublinhando que o seu compromisso é "ser a partir deste momento a presidente de todas as senhoras deputadas e senhores deputados, sem exceção".

A deputada social-democrata substitui o democrata-cristão José Manuel Rodrigues, que ocupava o cargo de presidente do parlamento regional desde 2019, na sequência de acordos entre o CDS-PP e o PSD, partido que governa a região desde 1976.

Rubina Leal é a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Legislativa na história da autonomia, que já teve cinco presidentes, nomeadamente Emanuel Rodrigues, Nélio Mendonça, José Miguel Mendonça, Tranquada Gomes e José Manuel Rodrigues.

Hoje, o plenário elegeu também dois dos três vice-presidentes do parlamento, nomeadamente José Prada, indicado pelo PSD, que obteve 35 votos a favor, oito contra e quatro brancos, e Rafael Nunes, proposto pelo JPP, o maior partido da oposição, que conseguiu 45 votos a favor, contado com um contra e um branco.

A eleição do terceiro vice-presidente, indicado pelo PSD, está agendada para 23 de abril, considerando que se trata de Rafaela Fernandes, atual secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, que se mantém em funções até à tomada de posse do novo executivo, na terça-feira.