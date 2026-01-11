Rui Moreira avisa quem quer fazer oposição interna que deve fazê-lo em congresso

O ex-presidente da Câmara do Porto falava num almoço-comício para cerca de 500 pessoas de apoio à candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, em São João da Madeira (distrito de Aveiro).

No dia em que foi divulgado um manifesto com o apoio de cem personalidades da AD ao adversário Gouveia e Melo, Rui Moreira deixou um recado com destinatários internos.

"Quem quiser fazer oposição ao seu partido, deve-o fazer no Congresso do partido. Não é fazer pequenas traições, vai ao Congresso do partido, entra e sujeita-se a que os seus, os seus camaradas, militantes do seu partido o ouçam, é aí que se faz, não é com minas e armadilhas", considerou.

Rui Moreira disse que, se há pessoas do PSD que hoje estão "do outro lado", tal deve-se "à coragem e decência" que Marques Mendes demonstrou no passado, numa alusão a candidaturas autárquicas travadas quando era líder do PSD, como a de Isaltino Morais.

O ex-autarca avisou que ia votar já hoje em Marques Mendes e pediu a todo o espaço do centro-direita para fazer o mesmo.

"Nós precisamos de não cometer erros e não nos podemos deixar encantar, como há alguns que dizem: `bom, eu na primeira volta voto noutro qualquer, mas depois, na segunda volta, voto no Luís Marques Mendes`. Não, nós temos de votar Luís Marques Mendes agora, não é ficar à espera lá para os idos de fevereiro", apelou.