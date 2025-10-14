Rui Moreira deseja "as maiores bonanças" a Pedro Duarte à frente da Câmara do Porto

"A Pedro Duarte e a toda a sua equipa, desejo as maiores bonanças neste novo ciclo ao serviço da nossa Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto", publicou hoje na sua página oficial na rede social Facebook, que suspendeu durante o período de campanha eleitoral.

Na publicação feita hoje, o autarca independente quis "felicitar Pedro Duarte, candidato eleito pelos portuenses para ser o próximo Presidente da Câmara Municipal do Porto".

"Pedro Duarte vai governar a Cidade do Porto, tendo a seu lado, como Vice-Presidente, Catarina Araújo, que integrou a minha equipa de Vereação nos meus últimos dois mandatos, com toda a competência e dedicação que lhe são reconhecidas", salienta Rui Moreira, que lidera a Câmara do Porto desde 2013.

O autarca, que não se podia recandidatar ao cargo nas eleições deste ano devido à lei de limitação de mandatos, recordou ainda que Patrícia Rapazote esteve nas suas listas "há quatro anos, e foi agora reeleita Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, pela coligação O Porto Somos Nós [PSD/CDS-PP/IL]".

Na quinta-feira, numa publicação aberta na sua página pessoal da mesma rede social, Moreira lembrava que pessoas que estiveram consigo nos últimos 12 anos concorriam "em quatro candidaturas diferentes" às eleições autárquicas, reafirmando que não apoiava nenhuma e dando o seu projeto como "concluído".

A coligação PSD/CDS-PP/IL venceu as eleições autárquicas de domingo e Pedro Duarte sucede ao independente Rui Moreira como presidente da Câmara.

Contabilizados os resultados das sete freguesias do concelho do Porto, o PSD/CDS-PP/IL recolhe 37,30% dos votos e elege seis vereadores, enquanto o PS se torna o segundo partido mais votado, com 35,57% e outros seis eleitos, e o Chega fica em terceiro lugar, com 8,22% dos votos, e conquista um mandato.