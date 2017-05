Partilhar o artigo Rui Moreira incomodado com apropriação da sua recandidatura pelo PS Imprimir o artigo Rui Moreira incomodado com apropriação da sua recandidatura pelo PS Enviar por email o artigo Rui Moreira incomodado com apropriação da sua recandidatura pelo PS Aumentar a fonte do artigo Rui Moreira incomodado com apropriação da sua recandidatura pelo PS Diminuir a fonte do artigo Rui Moreira incomodado com apropriação da sua recandidatura pelo PS Ouvir o artigo Rui Moreira incomodado com apropriação da sua recandidatura pelo PS