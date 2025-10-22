Rui Moreira lamenta morte de um "verdadeiro senador da democracia portuguesa"

"Hoje despedimo-nos de um verdadeiro senador da democracia portuguesa", afirmou Rui Moreira, numa declaração nas redes sociais.

"Foi com profundo respeito, grande admiração e sentida gratidão que, em setembro de 2023, entreguei as Chaves da Cidade a Francisco Pinto Balsemão", recordou o responsável da Câmara do Porto.

Acrescentando: "Por esse motivo declaro dia de luto municipal", para esta quarta-feira.

Rui Moreira apresenta ainda "sentidas condolências" à família, amigos e ao grupo Impresa, a empresa de Pinto Balsemão.

O militante do número um do PSD Francisco Pinto Balsemão morreu hoje, confirmou à Lusa fonte oficial do partido.

A notícia da morte do antigo primeiro-ministro foi transmitida pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional do partido, sendo audíveis aplausos na sala.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1980 e 1983, e foi, até agora, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.