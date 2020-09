Rui Rio diz que empresas não têm condições para subir salários

Rui Rio recusa fazer demagogia com o Salário Mínimo Nacional e reafirma que as empresas não têm condições para subir os salários, devido à crise provocada pela pandemia. O presidente do PSD defende que proteger os mais desprotegidos é proteger-lhes o emprego e não provocar mais desemprego. O líder social democrata dá o exemplo do Algarve, onde esteve reunido com os responsáveis da Universidade do Algarve.