Rui Rio e Santana Lopes, frente a frente de personalidades

O PSD escolherá o próximo líder a 13 de janeiro em eleições diretas, com Congresso em Lisboa entre 16 e 18 de fevereiro.



Mais de 70 mil militantes vão poder participar na escolha do próximo presidente social-democrata, universo eleitoral semelhante a outras eleições do partido em que houve disputa de liderança.



A jornalista Natália Carvalho desfia os traços de personalidades mais fortes de Rui Rio e Pedro Santana Lopes.



O derradeiro frente entre os candidatos, antes das eleições de sábado, acontece em simultâneo nas rádios Antena 1 e TSF, pouco depois das 10h00.Na quarta-feira à noite os dois candidatos tiveram um último confronto na televisão. O debate começou na TVI e, depois, continuou na TVI24.Um dos temas foi o mandato da procuradora-geral da República, que tem marcado a atualidade política e que Rui Rio considera um não assunto.O antigo autarca do Porto concorda com o Presidente da República e diz que o PSD discutirá o mandato da procuradora-geral da República quando for altura. Do outro lado, Santana Lopes tem opinião diferente.Se tivesse de decidir agora, renovaria o mandato de Joana Marques Vidal. E o candidato recorda um acordo antigo entre PS e PSD.Santana faz um balanço positivo do desempenho da procuradora e entende que a Constituição permite renovar o mandato, ao mesmo tempo que acrescenta que, com Joana Marques Vidal, o Ministério Público tem tido a coragem de investigar os ricos e poderosos.