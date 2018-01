Rui Rio eleito líder do PSD

13 Jan, 2018, 21:39 / atualizado em 13 Jan, 2018, 23:06 | Política

O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi hoje eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10% para Pedro Santana Lopes, informou o partido.



Rui Rio será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.



O anúncio dos resultados provisórios foi feito na sede do PSD, em Lisboa, por Jorge Pracana, membro do Conselho de Jurisdição Nacional.



Pedro Santana Lopes ligou para Rui Rio a felicitá-lo pela vitória, segundo noticiou a agência Lusa, citando uma fonte autorizada da candidatura.



Às 22h30 pronunciou também o discurso da derrota, agradecendo aos seus apoiantes, rejeitando um sentimento de tristeza pela derrota e sublinhando a satisfação de ter lutado por ideais e propostas.



O candidato explicou a derrota em parte por ter partido com atraso para a campanha e preconizou "laços cada vez mais fortes [dos partidos] às necessidades das pessoas e das empresas".



Santana Lopes venceu, naturalmente, na Figueira da Foz. Venceu também em Setúbal, Coimbra, Évora e em Lisboa. Porém, a vitória em Lisboa, concelho, com 1124 votos contra 1070 de Rio, salda-se com uma diferença curta, para uma cidade em que tem um historial político e desportivo.Rui Rio venceu na maioria dos círculos do norte - Aveiro, Viseu, Viana do Castelo, Vila Real, mesmo algo inesperadamente em Braga. Venceu na Madeira e em cidades do centro e sul, como Leiria e Faro. Na distrital do Porto, Rio ganha com uma diferença confortável, sem surpresas.