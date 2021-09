Rui Rio em campanha em Castelo de Paiva

Rui Rio recusa as acusações de António Costa de que o PSD é o responsável pelo embargo do aeroporto do Montijo. O líder social democrata adiantou que o partido está disponível para rever a lei que dá poder de veto às autarquias, mas não para resolver uma questão em concreto. Rui Rio esteve esta manhã em Castelo de Paiva, numa ação de rua no âmbito da campanha para as autárquicas.