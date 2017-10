Rui Rio prepara slogan e imagem da campanha

Coimbra foi a cidade apontada para Rui Rio se apresentar aos militantes mas o candidato irritado com a divulgação antecipada do local terá mudado de ideias e escolhido outra cidade, algures no centro do país, como conta a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.



O antigo presidente da Câmara do Porto começou a reunir os seus apoios menos de 24 horas depois da derrocada eleitoral do PSD nas eleições autárquicas.



Nos últimos dias o antigo autarca tem ultimado o documento que terá sido batizado como "Manifesto 50" e que resume o seu programa eleitoral.



Quarta-feira ficarão a conhecer-se, com certeza, os apoiantes e as ideias de Rui Rio.