Rui Rocha apela ao voto e fala no "país da Iniciativa Liberal"

Foto: Sandy Gageiro - Antena 1

Rui Rocha apelou aos eleitores para não ficarem em casa no domingo, sublinhando que Portugal pode ser “a luz que ilumina a Europa”. O líder da IL falou pela primeira vez no “país da Iniciativa Liberal” começando por dizer que no "país do PS e da AD" há uma "enorme crise de habitação", "listas de espera para consultas e cirurgias" no SNS, um "enorme esforço fiscal" e "as nomeações são feitas por cartão partidário". O candidato voltou a falar de meritocracia, recorrendo ao exemplo do seu percurso pessoal.



Já o deputado e candidato pelo Porto foi o primeiro a subir ao palco, Carlos Guimarães Pinto afirmou que a IL está disponível para fazer parte de um Governo, mas só se este for ambicioso e reformista.



Os discursos aconteceram entre jogos, bailarico, porco no espeto e uma sessão dj com o deputado e candidato por Aveiro Mário Amorim Lopes. O último dia de campanha vai ser todo no distrito de Braga, onde Rui Rocha é cabeça de lista.