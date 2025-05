Rui Rocha assume que resultado não foi o esperado mas "não teria feito nada diferente"

"Não foi possível crescer mais, assumo esse ponto. Mas olhando para trás, para esta legislatura, para a campanha que fizemos, eu não teria feito nada diferente", disse Rui Rocha.



O líder dos liberais diz que estará disponível "para as conversas dos próximos dias e para todos os contactos", mas sublinha que vai continuar a fazer o seu papel no Parlamento.



"As maiorias estão constituídas. O nosso papel será o de defendermos as nossas ideias no Parlamento", afirmou. "Continuaremos iguais a nós próprios, com a firmeza dos nossos valores", rematou.