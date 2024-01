Rui Rocha diz que objetivo da IL é afastar PS e Bloco do Governo

Rui Rocha espera que a justiça seja célere e esclarecedora no caso da Operação Influencer.



O líder dos liberais esteve esta manhã no mercado municipal de Braga onde ouviu as preocupações dos comerciantes.



Em declarações aos jornalistas, afirmou estar disponível para conversar com o PSD, depois das eleições.



Mas que até lá, a Iniciativa Liberal tem como objetivo afastar o PS e o Bloco de Esquerda do governo.



Quanto às declarações de António Costa, no Congresso socialista, considera que o agora ex-secretário-geral tem um discurso desfasado da realidade.