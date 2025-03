Entrevista ao Telejornal. IL admite entendimento com PSD mas "não passa cheques em branco a ninguém"

(em atualização)





Rui Rocha começou por explicar que o voto de confiança no Governo de Luís Montenegro “foi um voto a pensar no país”, já que “o que estava em discussão era se íamos para uma crise política que nos parecia indesejável ou se mantínhamos o Governo, com dúvidas, obviamente”.







Questionado pelo jornalista João Adelino Faria sobre se afasta um eventual entendimento com o PSD nas eleições antecipadas, Rui Rocha respondeu que a IL “é um partido responsável” e que “não passa cheques em branco a ninguém”.



“Nós estamos num momento do sistema político em que as questões da governabilidade são muito importantes. Eu não creio que nós possamos entrar numa dinâmica sucessiva de eleições, não creio que os portugueses desejem isso”, declarou.



Rui Rocha explicou que “quando chegar o momento” o partido terá de avaliar duas coisas: “as questões programáticas (…), que visão existe para o país, e as condições de credibilidade para exercer e para desenvolver essas medidas”.





Reiterando que a Iniciativa Liberal é um partido responsável, Rocha vincou que este “não pode suportar nas suas costas as questões de responsabilidade que dizem respeito à AD neste momento”, pelo que a “AD é que tem de mostrar que está à altura das circunstâncias”.







O líder partidário deu como exemplo das divergências entre IL e AD o tema da habitação. “É uma crise que condiciona todos, põe todos em causa, e nós temos de ter soluções”, declarou, sugerindo baixar o IVA na construção e dar apoios aos proprietários que arrendem.







Questionado sobre se acredita que as polémicas com deputados do Chega poderão ajudar a Iniciativa Liberal a conquistar mais votos, Rui Rocha disse que o que irá ajudar é “a credibilidade, a responsabilidade”.



Acerca da demonstração de apoio ao presidente argentino, Javier Milei, Rocha garantiu que não irá aplicar medidas semelhantes às deste no seu programa eleitoral.





“Não há sequer um contexto que permita comparar as questões. A Argentina tem um contexto próprio, o presidente Milei é um liberal clássico”, declarou.