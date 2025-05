Rui Rocha frisa que "é muito importante o que estamos a decidir"

Foto: Lusa

Rui Rocha recorda que "há 50 anos, no dia 25 de Abril tivemos o primeiro ato eleitoral em liberdade" e que teve uma grande afluência às urnas.



Segundo o líder da Iniciativa Liberal aproxima-se "uma legislatura muito exigente e faz sentido que todos contribuam com a sua escolha para esses quatro anos que se seguem".



Rui Rocha vai almoçar com a família em Braga e de seguida segue para Lisboa para acompanhar a noite eleitoral.