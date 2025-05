Rui Rocha garante que saberá interpretar resultados e dirá "presente" aos portugueses

"Assim como estivemos à altura das circunstâncias em todos os momentos, a partir da noite do dia 18, saberemos interpretar os resultados, assumiremos as responsabilidades que os portugueses nos quiserem confiar e diremos `presente` portugueses. Sempre com um propósito: transformar o país, mudar o país. Para nós, igual ao que está não é suficiente. Para nós, é preciso muito mais para Portugal", afirmou o líder da IL.

Rui Rocha discursava no segundo andar do autocarro de campanha da IL, onde subiu ao som da música "We will rock you", da banda britânica Queen. Quando começou o discurso, foi desenrolada uma faixa na parte lateral do autocarro em que se lia: "Obrigado Portugal, desta vez é liberal".

Perante algumas dezenas de membros da IL, de camisola e bandeiras azuis, Rui Rocha frisou que a mensagem essencial do partido é que quer "um país de sucesso", frisando que "Portugal pode ser muito melhor", ter "muito mais oportunidades, muito mais crescimento e muito mais soluções".

"E é por isso que quando vemos os outros envolvidos na pequena política, no dia-a-dia, a olhar apenas para o curto prazo, nós dizemos, quer à AD, quer ao PS: o nosso caminho não é por aí. O nosso caminho é para a frente. Não estamos aqui para perder tempo, estamos mesmo para acelerar Portugal", disse.