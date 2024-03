Rui Rocha já votou e tem "as melhores" expectativas

Foto: Hugo Delgado - EPA

"Chegou finalmente o dia, as expectativas são as melhores. É o dia de os portugueses manifestarem a sua vontade democrática. Nós estamos praticamente a celebrar o cinquentenário do 25 de Abril e a melhor forma de honrarmos o legado do dia da liberdade é votarmos no país que queremos", declarou perante os jornalistas.



A partir de amanhã, Rui Rocha espera um país "em que tenhamos a possibilidade de as gerações poderem deixar às futuras gerações um país melhor".



O presidente da IL disse ainda que vai almoçar em família em Braga e depois sairá para Lisboa, a partir de onde vai acompanhar a noite eleitoral.