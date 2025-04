Rui Rocha: "Queremos contribuir para a estabilidade do país"

“O importante é que haja uma agenda reformista e que uma eventual presença da Iniciativa Liberal no Governo seja tida como uma forma de transformação do país e de sentido de responsabilidade”, asseverou.“Não podemos continuar a viver num país com uma crise profundíssima na habitação e a área da saúde tem de ser um desígnio para a legislatura”, defendeu.“Para além disso, temos um programa que diz que por cada duas pessoas que reformem na administração pública, nós admitimos uma pessoa”, acrescentou, acautelando que não estão em causa despedimentos., afirmando que o objetivo é que haja uma redução por ano de dez a 15 mil funcionários públicos. “O que leva ao fim de uma legislatura a 1500 milhões de redução dos encargos do Estado”, defendeu.