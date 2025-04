Rui Rocha saúda revolução mas aponta caminho por percorrer

Acesso à saúde e à habitação que não chega a todos os portugueses, uma carga fiscal grande e uma escola que ainda faz clivagens sociais foram alguns dos problemas apontados por Rui Rocha. O líder dos liberais fez depois o elogio de um Estado que deve estar ao serviço das pessoas e das empresas e que seja limpo dos excessos de burocracia.





Rui Rocha considerou ainda que "parte do que Abril prometia, ainda está tão longe de se cumprir", e defendeu que é necessária uma mudança nas próximas eleições para um "Portugal mais liberal".



"Chegámos a meio século de democracia e afinal, parte do que Abril prometia, ainda está tão longe de se cumprir", afirmou Rui Rocha na sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República, em que pediu "um Portugal mais liberal".



O líder da IL disse que, 51 anos depois do 25 de Abril de 1974, existe hoje "liberdade política, de expressão, de imprensa, religiosa".



"Avançámos muito nestes 50 anos. Mas também é verdade que ainda temos um longo caminho a percorrer", referiu.





Depois das críticas, Rui Rocha defendeu que "a mudança é urgente e necessária" e, num reparo ao Governo da AD, considerou que essa mudança foi "novamente adiada na legislatura que agora termina pela falta de coragem para seguir o caminho das reformas e da modernização".



"Essa mudança começa em 18 de maio. É a mudança para um Portugal mais liberal, mais moderno, mais próspero e com mais oportunidades", disse, numa alusão à data das eleições legislativas antecipadas.





c/ Lusa