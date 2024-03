Rui Rocha sublinha que IL tem "sentido de responsabilidade" para fazer parte de solução governativa

Foto: Pedro Pina - RTP

Rui Rocha salientou a necessidade de "mostrar diferenças", ainda que a Iniciativa Liberal deva demonstrar que tem "sentido de responsabilidade para fazer parte" de uma solução governativa.



Uma dessas diferenças é, por exemplo, o problema de representação na Assembleia da República, com os liberais a insistirem na discussão de um círculo de compensação.



Rui Rocha defendeu que as ideias da IL não põem em causa Estado Social e aponta críticas ao "desperdício" de Governos recentes.



Considerou que é necessário reduzir o número de funcionários públicos de forma faseada e "sem despedimentos", garantindo a entrada de um novo trabalhador na Administração Pública por cada dois trabalhadores que se reformem.



"O mundo está a mudar", assinalou Rui Rocha, referindo-se às possibilidades da Inteligência Artificial, automação e digitalização.



Apontou ainda que tem sido feita uma "maldade" aos funcionários públicos, uma vez que as progressões só acontecem pelo "critério de antiguidade", o que causa "desmotivação", diz Rui Rocha.



A campanha tem tido vários encontros com empresários mas não com representantes dos trabalhadores, mas o líder da Iniciativa Liberal recusou ainda a ideia de que é o partido dos patrões,



Nesta entrevista, Rui Rocha defendeu que não há nada mais amigo do trabalho do que ter as empresas a crescer e descer os impostos, como a Iniciativa Liberal propõe.