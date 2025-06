Rui Rocha vai ser o candidato da IL à Câmara Municipal de Braga

O anúncio da candidatura surge cerca de três semanas depois de Rui Rocha se ter demitido da liderança da IL, em 31 de maio, devido aos resultados das eleições legislativas, que considerou insuficientes.Num curto vídeo divulgado na conta da Iniciativa Liberal de Braga , vê-se Rui Rocha a chegar de comboio a Braga, de onde é natural e onde tem sido cabeça de lista nas legislativas, percorrendo as ruas da cidade e trocando palavras com alguns cidadãos."É muito bom estar em casa", diz Rui Rocha no final do vídeo.Na descrição do vídeo, a IL de Braga defende que "chegou a hora de mudar o rumo da cidade"."Com ideias frescas, liberdade na bagagem e a energia certa para pôr Braga a mexer. A mudança já chegou. Sobe a bordo", lê-se.Rui Rocha foi líder da IL entre 2023 e 2025 e é deputado na Assembleia da República desde 2022, tendo sido sempre eleito como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga.