Rui Santos (PS) destaca vitória "muitíssimo clara" em Vila Real

"Hoje todos, todos sem exceção ganhámos. Ganhámos na Assembleia Municipal, ganhámos as 20 juntas de freguesia do concelho de Vila Real e ganhámos de forma muitíssimo clara a câmara municipal", afirmou Rui Santos, num discurso, na sede do PS, dirigido aos muitos apoiantes que ali se juntaram esta noite.

Nas 20 freguesias do concelho, o PS concorreu em 16 com candidaturas próprias e, em quatro, apoiou candidaturas lideradas por independentes.

Em Vila Real, o PS venceu as eleições autárquicas de domingo com 58,44% dos votos, tendo conquistado a maioria absoluta com cinco mandatos.

O segundo mais votado foi a coligação PSD/CDS-PP/A, com 28,68% e dois mandatos. O Chega obteve 4,17% dos votos, sem mandatos, ficando com a terceira força política neste concelho.

Na hora de festejar a vitória, Rui Santos fez questão de agradecer a "todas e a todos" os que ajudaram a construir o movimento a que chamou "Avançar Juntos" e deixou uma palavra aos adversários nesta campanha, desejando que, "também eles, entendam este resultado".

"Houve momentos muitos feios, em que os ataques pessoais, os ataques familiares e à minha honra, ultrapassaram os limites do aceitável. Para além do fantástico trabalho que fizemos nos últimos oito anos, acredito que essa forma feia de fazer política penalizou quem a utilizou", referiu.

Aos adversários políticos nesta corrida eleitoral disse que, depois de terminada a festa da democracia, espera vê-los "com o mesmo empenho nos cargos para os quais foram eleitos".

"Os vila-realenses foram às urnas, usaram a mais belas das armas da democracia, que é o voto, e escolherem a candidatura que lhes deu provas, que apresentou os projetos mais sensatos, que demonstrou ter uma estratégia para Vila Real e a capacidade para a executar. Os vila-realenses escolheram continuar este caminho que se iniciou em 2013", afirmou.

À porta da sede do partido juntaram-se muitos apoiantes de Rui Santos, que foi aplaudido quando saiu para a rua, tendo seguido depois até ao edifício da câmara municipal e terminado a festa da vitória no seu bairro, São Vicente de Paula.

A coligação "Vila Real à Frente", que juntou o PSD, o CDS-PP e o Aliança, ficou em segundo lugar nestas eleições.

"Parabéns aos vencedores, honra aos vencidos. Nós apresentamos um projeto, as pessoas manifestaram-se através do voto, é assim que se devem manifestar, e deram a vitória ao nosso adversário", afirmou o cabeça de lista da coligação, Luís Tão.

Agora, acrescentou, tem "quatro anos pela frente para convencer as pessoas e fazer um trabalho na defesa dos interesses do concelho".

"Vamos pressionar nos três pilares que defendemos nesta campanha, na área da economia e do emprego, no apoio aos mais fragilizados, no património e cultura. E vamos estar onde as pessoas decidiram, quiseram-nos na oposição e é lá que temos que exercer os próximos quatro anos e vamos exerce-los com dignidade e na defesa do interesse de Vila Real", salientou.