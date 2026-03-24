Política
Rui Tavares acusa PSD, Chega e PS de criarem "crise constitucional em câmara lenta"
O líder do Livre não poupa PSD, Chega e PS. Rui Tavares, em entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura, afirma que "os três maiores partidos estão a criar uma pré-crise constitucional".
"Eu até diria que é uma crise em câmara lenta porque já estamos há muito tempo sem substituir os lugares de juízes que já estão para lá de mandato", acrescenta o coordenador do Livre.Em causa está a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, sobre a qual os partidos não se entendem.
Na opinião de Rui Tavares, “neste momento, a crise de instituições está é no Parlamento. Quem está a ser fragilizado com esta situação de arrastamento é o Parlamento”.
Acrescenta que “há três blocos no Parlamento e estamos todos à espera de que o PSD escolha qual é que é o bloco com quem fala”.
E se essa crise se concretizar, pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “o presidente da República tem de pensar seriamente em eleições antecipadas?”. Rui Tavares responde que “creio que ainda não estamos aí” porque o país está cansado de eleições. O líder do Livre defende que António José Seguro “deve usar do seu poder da palavra”.
Na opinião de Rui Tavares, “neste momento, a crise de instituições está é no Parlamento. Quem está a ser fragilizado com esta situação de arrastamento é o Parlamento”.
Acrescenta que “há três blocos no Parlamento e estamos todos à espera de que o PSD escolha qual é que é o bloco com quem fala”.
E se essa crise se concretizar, pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “o presidente da República tem de pensar seriamente em eleições antecipadas?”. Rui Tavares responde que “creio que ainda não estamos aí” porque o país está cansado de eleições. O líder do Livre defende que António José Seguro “deve usar do seu poder da palavra”.