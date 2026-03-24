Rui Tavares acusa PSD, Chega e PS de criarem "crise constitucional em câmara lenta"

Em causa está a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, sobre a qual os partidos não se entendem.

"Eu até diria que é uma crise em câmara lenta porque já estamos há muito tempo sem substituir os lugares de juízes que já estão para lá de mandato", acrescenta o coordenador do Livre.Na opinião de Rui Tavares,Acrescenta queE se essa crise se concretizar, pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “o presidente da República tem de pensar seriamente em eleições antecipadas?”.. O líder do Livre defende que António José Seguro “deve usar do seu poder da palavra”.