Rui Tavares cabeça de lista do Livre por Lisboa, Jorge Pinto pelo Porto

De acordo com os resultados do processo das primárias do Livre divulgados hoje, Rui Tavares surge como primeiro colocado na lista por Lisboa, com 4.991,52 pontos, seguido de Isabel Mendes Lopes, atual líder parlamentar, com 4.245,39 pontos.Em terceiro lugar surge Patrícia Gonçalves, professora catedrática e atual coordenadora da mesa da Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos, com 3.557,81 pontos.Segue-se Tomás Cardoso Pereira, chefe de gabinete do Livre no parlamento e deputado municipal em Oeiras, e Patrícia Robalo que foi a número três por Lisboa nas últimas legislativas e é atualmente deputada municipal na capital em regime de substituição.Francisco Paupério, que na primeira volta das primárias tinha ficado na quarta posição na lista por Lisboa desce para sexto lugar com a nova votação, que restringiu o voto em segundas voltas apenas a militantes, com 2.996,87 pontosPelo Porto, Jorge Pinto volta a ser “número um” e Filipa Pinto, que durante cerca de quatro meses ocupou o lugar de Jorge Pinto na Assembleia da República durante esta legislatura, que se ausentou para gozar a sua licença parental, será a segunda.O deputado Paulo Muacho volta também a ser a aposta do partido para encabeçar o círculo eleitoral de Setúbal, seguido da dirigente Geizy Fernandes, que ocupou este lugar nas últimas legislativas.De acordo com a informação divulgada pelo partido, venceram as primárias para o círculo dos Açores Ricardo Nuno Ferreira Ribeiro, por Aveiro Filipe Honório, por Beja Fausto Camacho Fialho, por Braga Teresa Salomé, por Bragança Anabela Luciano Correia, por Coimbra Joana Alves Pereira, por Évora Glória Franco, por Faro Carla Sofia do Carmo, pela Guarda Margarida Bordalo, por Leiria Inês Pires, por Portalegre João Ramos, por Santarém Natércia Rodrigues Lopes, por Viana do Castelo João Puig e por Vila Real Luís Ramalho.Nos chamados círculos da emigração, pelo círculo da Europa ficou em primeiro lugar Mafalda Dâmaso e pelo círculo por Fora da Europa Manuel Brito-Semedo.De acordo com o regulamento das primárias, abre agora um prazo posterior para permitir recursos e reclamações sobre o processo.No final de janeiro, o Livre aprovou um novo regulamento de primárias, na sequência de polémicas na escolha de Francisco Paupério para cabeça de lista nas eleições europeias, que motivou um grupo de trabalho para alterar as regras deste processo utilizado pelo Livre para escolher candidatos.Com as novas regras, as pessoas inscritas para votar que não sejam membros ou apoiantes do Livre – as duas formas de militância no partido – votam apenas na primeira volta no caso de primárias com duas voltas, e na volta única nos casos em que não há segunda volta.Outra das alterações estabelece que a soma das pontuações atribuídas a cada candidatura por cidadãos externos ao partido “não pode exceder 50% a soma das pontuações de todos os membros e apoiantes do Livre nessa candidatura”.O novo regulamento estipula ainda que nas primárias do Livre podem votar além de membros e apoiantes, qualquer pessoa maior de 16 anos, que tem agora de passar a subscrever um “manifesto público de apoio” ao partido.





(Com Lusa)