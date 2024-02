Foto: José Coelho - Lusa

O dirigente do Livre, Rui Tavares, critica a concorrência desleal entre o Serviço Nacional de Saúde e o sector privado. O político esteve reunido com o Sindicato Independente dos Médicos e refere que no público tudo é do conhecimento de todos - salários, carreiras, número de camas, consultas e cirurgias - e no privado tudo é secreto.