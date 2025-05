Rui Tavares diz é necessário esvaziar o voto da extrema-direita

Sem estabelecer metas eleitorais para o Livre, Rui Tavares pede um reforço da votação no partido para poder ajudar "a construir um país que distribui melhor a riqueza por todos em vez de ser o país do dinheiro fácil para alguns".

Rui Tavares não estabelece metas, mas diz que "o Livre precisa de votação, de um grupo parlamentar que não diminua, antes pelo contrário duplique [porque] precisa de ser esse partido charneira [para] se dedicar a fazer aquilo que nós precisamos para sair do buraco em que a política portuguesa se meteu".



"Por exemplo, nós temos de esvaziar o voto da extrema-direita", sublinhou.



O líder do Livre diz que é necessário perguntar às pessoas "se sabem em quem estão a votar quando votam num partido que esconde o nome dos candidatos e que na última legislatura colocou no Parlamento gente que nos envergonhou a todos" ou se querem "um caminho de construir um país que distribui melhor a riqueza por todos em vez de ser o país do dinheiro fácil para alguns".



"Essa é a mensagem do Livre e nós temos visto o Livre a crescer todos os dias", acrescentou.