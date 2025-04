O líder do Livre comentou esta tarde os constrangimentos colocados pelo Governo à comemoração do 25 de Abril este ano. Rui Tavares diz eu "é ingrato o governo que não compreeende que é governo graças ao voto é à democracia".

Rui Tavares considera ainda "desrespeitoso para o próprio papa Francisco, que viveu ele próprio sob uma ditadura", utilizar a sua figura para adiar as comemorações do 25 de Abril.



"Temos de nos questionar porque é que Luís Montenegro e o Governo não tem vontade de celebrar o 25 de Abril", sublinhou o porta-voz do Livre.