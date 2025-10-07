Rui Tavares e Marisa Matias ensaiam convergência à esquerda em Gaia
Foto: Camila Vidal
Antes do reencontro em Lisboa, no jantar-comício de Alexandra Leitão, Rui Tavares e a bloquista Marisa Matias ensaiaram a convergência à esquerda numa frutaria em Gaia, por onde o porta-voz do Livre já tinha passado em campanhas anteriores.
Avisa que há-de voltar em breve, "ao sabor das crises políticas", somam-se as campanhas e visitas como esta.
A funcionária da frutaria insiste para que levem as mangas, 99 cêntimos cada uma. Não tem sorte: não dá para comer em andamento. Marisa Matias escolhe as bananas, Rui Tavares as romãs, embora tenha de se explicar, porque aquela será, com certeza, a fruta mais difícil de "comer em andamento".
"Um dia ensino-te a receita", um prato libanês que descreve e que pensa fazer depois com a fruta que acaba de comprar. Mas a receita não vai ser para o jantar - esse é outra vez com Marisa, mas em Lisboa, no comício de Alexandra Leitão.