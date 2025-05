Rui Tavares, entre jovens, a tirar selfies e a falar para o Tik Tok

A gastar os últimos argumentos e a apelar ao voto, Rui tavares passou todo o dia na região do Porto, onde vai mesmo encerrar a campanha com um jantar comício, na Escola artística Ginasiano, em Vila Nova de Gaia.





Numa das ações, o porta-voz do Livre esteve com jovens, tirou selfies e até fez uma conversa no Tik Tok.





O lado de historiador esteve sempre presente nas últimas duas semanas, mas na recta final o candidato do Livre deixou-se levar numa atitude mais descontraída. Rui Tavares, que passou a campanha a evitar trocadilhos, acabou por recorrer à linguagem do futebol para dizer que a esquerda "não pode dar frangos".