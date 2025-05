As eleições provocaram muitas mudanças na área socialista. O Livre ultrapassou a CDU e o Bloco de Esquerda e foi o único partido a crescer. O Livre passou ganhou mais dois deputados, ficando com seis. A CDU perdeu um deputado para ficar com três. A maior queda foi a do Bloco de Esquerda, que ficou com um deputado, quando tinha cinco.