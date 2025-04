O porta-voz do Livre lembra ao primeiro-ministro a promessa que fez e não cumpriu de um plano de 60 dias para o Serviço Nacional de Saúde. Esta manhã, no lançamento de candidatura do Distrito de Leiria, Rui Tavares sublinhou que o Livre propõe um plano especial para promover o regresso dos profissionais de saúde que deixaram o país e o SNS.