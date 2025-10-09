Rui Tavares não depende do PS para gritar vitória e confia que não vai haver "abraço de urso"

No dia anterior, esteve na arruada de Ana Abrunhosa, em Coimbra, um dos momentos mais participados da campanha do Livre.





No último dia de campanha o porta-voz, por onde também já tinha passado. A tarde é. Já a noite desta sexta-feira - e o fecho de campanha - será na companhia dos candidatos que o Livre lança sozinho a votos, no distrito do Porto.Insistiu, aliás, por onde foi passando, na ideia de que. O líder do partido reconhece que é onde se apoiam candidatas socialistas que "é para ganhar", mas não se considera demasiado dependente dos socialistas para gritar vitórias, até porque elas podem vir das juntas de freguesia ou das estreias de vereadores do Livre.

Ainda sobre a geometria variável de que vem falando, explica que "o papel" do Livre " não é de estarmos acantonados, não é de estarmos a viver permanentemente no 18 de maio deste ano", aludindo às Legislativas, que não exigiam as mesmas coligações.





Na reta final da campanha, Tavares éde que se ouve falar há muitos anos, aconselhando-se os partidos pequenos a não se juntarem aos grandes., garante.